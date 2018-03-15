Источник рассказал о грузе серебра на потерявшем в Якутске створку самолете

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Слитки серебра находились на борту грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус", у которого сорвало створку грузового люка при взлете из аэропорта "Якутск", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, все ли потерянные слитки удалось собрать.

Информацию об инциденте с самолетом, перевозившим драгметаллы, подтвердили в СКР, не уточнив, о каком именно металле идет речь.

"Сегодня в аэропорту "Якутск" на борту самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск - Красноярск - рудник "Купол" в момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза - концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании", - сообщил СКР, подтвердив, что часть груза оказалась на ВПП.

В СКР отметили, что створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком, экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту поселка Магана в 12 км от Якутска.

Самолет к рейсу, по данным пресс-службы, готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.