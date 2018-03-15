В Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Тело 5-летней девочки, пропавшей 13 марта в Адлерском районе Сочи, найдено в лесном массиве в месте, указанном ее отчимом в ходе проведения следственных действий. Об этом сообщает в четверг пресс-служба СКР.

Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

"В рамках проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин Республики Азербайджан, который сожительствовал с матерью ребенка", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта мужчина находился с девочкой дома, ее мать в это время была в больнице. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать. Он несколько раз ударил девочку в область груди, после чего уложил спать.

"Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращении обнаружил девочку без признаков жизни. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями", - отмечает СКР.

При этом мужчина сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала, стал искать ее, а затем перестал выходить на связь. Позже он был обнаружен в одном из хостелов в Адлерском районе.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в рамках расследования исчезновения малолетней девочки по подозрению в ее убийстве задержан сожитель матери.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней).