В Сочи за убийство пятилетней девочки арестован ее отчим

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Суд в Сочи в пятницу заключил под стражу местного жителя, задержанного по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы.

"Арестован на два месяца", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Пятилетнюю девочку начали искать в Сочи 13 марта. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали отчима ребенка, который признался в убийстве. Тело девочки было найдено в лесу в месте, указанном мужчиной.

Ранее пресс-служба СКР сообщила, что по этому делу задержан 28-летний гражданин Республики Азербайджан, который сожительствовал с матерью ребенка.

Установлено, что он проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта мужчина находился с девочкой дома, ее мать в это время была в больнице. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать. Он несколько раз ударил девочку в область груди, после чего уложил спать.

"Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращении обнаружил девочку без признаков жизни. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями", - отметили в СКР.

При этом мужчина сообщил соседям, что девочка якобы пропала, стал искать ее, а затем перестал выходить на связь. Позже его обнаружили в хостеле в Адлерском районе.