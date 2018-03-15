Михаил Ковальчук стал руководителем научных проектов военного технополиса "Эра"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Определен руководитель научных проектов создающегося в Анапе военного инновационного технополиса "Эра".

Им стал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на форуме "Россия - страна возможностей" в ходе встречи с финалистами конкурса "Лидеры России".

Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий. В технополисе смогут работать молодые учёные и выпускники технических вузов; для них будет построен жилой комплекс.

По его словам, некоторые из финалистов конкурса могли бы стать частью команды технополиса. "Надеюсь на то, что вы впишитесь в этот замечательный коллектив, а не впишетесь - будем других искать", - заявил министр.

Ранее в четверг он отметил, что Минобороны РФ проведет жесткий конкурс среди выпускников вузов, подлежащих призыву и желающих проходить службу в военном инновационном технополисе "Эра".