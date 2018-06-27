Около двух тысяч рабочих мест будет создано в технополисе "Эра" к 2020 году

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Технополис "Эра", создаваемый в Анапе, к 2020 году будет включать в себя около 2 тыс. новых рабочих мест, сообщил журналистам замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В сентябре мы выполним поставленную задачу по запуску технополиса в работу, но повторюсь еще раз - по сути, он уже работает. Научные школы и творческие коллективы работают, они у нас сформированы, исследования проводятся. Ну, а по мере строительной готовности объектов будет осуществляться комплексный переезд, размещение оборудования и продолжение исследований. По нашим планам, к 2020 году будет обеспечено порядка 2 тыс. специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, специальных разработок и испытаний", - сказал он.

Кордюков подчеркнул, что в технополисе создаются самые комфортные условия, как для проживания молодых ученых, так и для их работы.

По оценке Главного управления научно-исследовательской деятельности, на территории технополиса после завершения всего комплекса работ по запуску и развитию территории смогут разместиться порядка 100 организаций с собственными лабораториями и проектами, которые пройдут отбор по критериям, предъявленными российским военным ведомством.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что работы по строительству военного технополиса в Анапе на площади 17 га ведутся в соответствии с графиком. По его словам, "Эра" должна начать работу 1 сентября.