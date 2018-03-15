Ударившийся при падении Михалков принял участие в теледебатах в поддержку Путина

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Режиссеру Никите Михалкову, выступавшему в четверг утром в Нижнем Новгороде на дебатах в эфире местного телеканала в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина, потребовалась помощь медиков после падения на улице.

"Перед дебатами, когда мы уже сидели, Михалков заявил помощнику, что поскользнулся на улице еще до прихода в студию. Мы провели эфир. После ему вызвали медиков, на всякий случай. Видел небольшую ссадину на голове, но ничего серьезного, он продолжил потом дискуссию на радио", - сообщил "Интерфаксу" представитель ЛДПР Сергей Бровкин, также участвовавший в этих дебатах.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области агентству не предоставили комментарий по этому поводу, сославшись на закон о врачебной тайне.

Ранее в четверг в интернете появились сообщения о том, что Михалков попал в больницу из-за того, что ему стало плохо во время эфира в нижегородском телецентре. Перед этим он сильно упал, выходя из отеля.

В пресс-службе Михалкова подтвердили информацию о его падении, но опровергли сообщения о его госпитализации.

"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах", - сообщили "Интерфаксу" в его пресс-службе.