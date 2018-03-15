Школьники в Петербурге отравились нейролептиком

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ученики школы №97 в Выборгском районе Санкт-Петербурга отравились нейролептическим препаратом, трое семиклассников после госпитализации в Детскую городскую клиническую больницу помещены в реанимацию.

"В больницу поступили 15 детей. Трое из них находятся в реанимации. Два мальчика в сознании, отвечают на вопросы, один спал. Врач-реаниматолог считает, что они должны находиться под наблюдением до завтрашнего дня. В отделении остаются семь детей, четверых родители уже забрали", - сообщила журналистам председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. Еще двоих доставят в больницу в ближайшее время.

Ранее сообщалось о госпитализации 17 детей.

Первые симптомы отравления, головная боль и головокружение, проявились у учащихся седьмого класса после третьего урока, биологии.

"Жизни детей ничего не угрожает, включая тех, кто находится в реанимации под динамическим наблюдением. Все дети получают лечение по токсикологическому стандарту. Под наблюдением у нас они будут как минимум до завтрашнего утра", - добавила главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.

Она отметила, что говорить о том, каким именно препаратом отравились дети, можно будет только после лабораторного исследования анализов. "Препаратов с аналогичным действием достаточно много, поэтому утверждать, каким конкретно препаратом произошло отравление, мы пока не можем. Мы можем говорить о том, что клиника отравления препаратами-нейролептиками", - добавила главврач.

Главное следственное управление СКР по Петербургу сообщило о проведении доследственной проверки по факту отравления детей. По данным ведомства, в четверг восьмиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими других учеников. Педагоги заметили странное поведение детей и вызвали медиков. О проверке по факту инцидента также сообщили полиция и прокуратура Петербурга.