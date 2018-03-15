Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о создании "Партии перемен" совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

"Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", - написал Гудков в своем Telegram-канале.

По его словам, партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. Он сообщил, что "партия создается на базе "Гражданской инициативы", так как у той есть лицензия, получить которую для новой партии нереально".

"При этом сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом - пока это обещание, за его воплощением вы сами сможете следить в ближайшее время. Но ключевое - это не про вождей, а про всех нас. Довольно уже "национальных лидеров"", - добавил политик. Он сообщил, что в партии ждут "всех тех, кто разделяет демократические взгляды".