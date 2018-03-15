Что произошло за день: четверг, 15 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, еще 14 физических лиц и одну организацию. Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что возможны и новые санкции на основании информации разведсообщества, чтобы призвать чиновников российского правительства и олигархов к ответу за их дестабилизирующую деятельность.

- Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции выпустили совместное заявление в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери назвав "единственным возможным объяснением" произошедшего действия России. При этом за несколько часов до этого пресс-секретарь Макрона заявлял, что Париж ждет от Лондона доказательств. В России пообещали скорый ответ на высылку своих дипломатов, включая возможную высылку дипработников Королевства. Меж тем Лондон отказался передавать России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.

- Створку грузового люка сорвало у грузового самолета Ан-12, перевозившего драгметаллы, при взлете из аэропорта "Якутск". Часть груза, а самолет перевозил слитки Доре (сплав золота и серебра), оказалась на взлетно-посадочной полосе. Все слитки были собраны.

- Дмитрий Гудков и Ксения Собчак сообщили о создании "Партии перемен" на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

- Владимир Путин во второй части фильма Андрея Кондрашова рассказал, что единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года.

- Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную раду представление об аресте Надежды Савченко. Он утверждает, что нардеп планировала террористический акт в Раде. Сама Савченко заявила, что Луценко с трибуны призывал к свержению власти и обещал людям, что будет на майдане оружие.

- В Москве простились с Олегом Табаковым. На церемонию прощания в МХТ имени Чехова пришел Владимир Путин.