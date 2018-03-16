Испания заинтересовалась проектом высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Испания проявляет интерес к участию в проекте железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань и совместной с РФ реализации проектов на Ближнем Востоке.

"На ближневосточной выставке Middle East Rail-2018 государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству королевства Хулио Гомес Помаром уведомил (замглавы Минтранса РФ - ИФ) Алана Лушникова о (соответствующей - ИФ) заинтересованности", - говорится в сообщении российского транспортного ведомства.

"Проект очень важен для России, поскольку мы понимаем преимущества высокоскоростного движения. Мы заканчиваем проектирование от Москвы до Казани, по некоторым участкам проектирование уже закончено", - заявил в этой связи чиновник, которого цитирует Минтранс.

При этом он заявил о необходимости "технологической нейтральности" проекта и о готовности рассмотреть предложения. "С учетом капиталоемкости в наибольшей степени мы приветствуем предложения, обеспеченные финансированием. Мы понимаем, если к нам придет партнер, который привлечет дешевое финансирование - это улучшит проект. В увязке с льготным финансированием мы готовы рассматривать преимущество в использовании разных технологий, - сказал Лушников.

Также, согласно сообщению, испанской стороне предложено рассмотреть возможность совместного участия на ближневосточном рынке с "кооперацией испанских и российских технологий". Помар выразил заинтересованность и обещал рассмотреть такую возможность, сообщило ведомство.