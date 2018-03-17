Четыре человека погибли в пожаре в доме в Самарской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в районном центре Шентала Самарской области, сообщает Следственное управление СКР по региону.

"По предварительным данным, накануне компания из пяти человек распивала в доме спиртные напитки. В результате неосторожного обращения с огнём произошел пожар", - говорится в сообщении ведомства.

Хозяйке дома удалось выбраться на улицу, она госпитализирована. На пепелище нашли тела двух мужчин и двух женщин.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".