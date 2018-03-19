Три человека стали жертвами пожара в Казани

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В результате пожара в многоквартирном доме в Кировском районе Казани погибли три человека, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану в понедельник.

Во время тушения пожара, произошедшего в воскресенье, спасатели нашли тела мужчины и женщины, еще один мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение одной из местных больниц, однако позже скончался.

В сообщении ГУ МЧС России по Татарстану уточняется, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.