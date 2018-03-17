В России Отравление Сергея Скрипаля

МИД РФ запретил британской стороне использовать здание генконсульства в Петербурге

Есть обновление от 13:58

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ отозвало согласие на использование здания генерального консульства Великобритании в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах.

"В ответ на действия британской стороны вместе с согласием на открытие и работу генерального консульства в Петербурге было также отозвано согласие на использование занимаемого здания", - уточнил собеседник агентства.

Генеральное консульство Великобритании в Петербурге располагается по адресу: пл. Пролетарской диктатуры, 5, неподалеку от здания городской администрации.

Ранее МИД РФ обнародовал ответные меры "на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери", в соответствии с которыми британское генконсульство в РФ должно будет прекратить работу.

Кроме того, из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, а Британский совет в РФ будет закрыт.

Теги: Петербург, Великобритания, МИД
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