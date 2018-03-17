Великобритания не озвучит численность своего генконсульства в Петербурге

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Британская сторона не будет раскрывать информацию о численности дипперсонала генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" британский дипломатический источник.

"Стандартная практика МИД Великобритании - не разглашать количество сотрудников дипмиссий по причинам безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее МИД РФ обнародовал ответные меры "на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери", в соответствии с которыми британское генконсульство в РФ должно будет прекратить работу.

Кроме того, из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, а Британский совет в РФ будет закрыт.