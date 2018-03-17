Под Тамбовом подросток прыгнул с трансформатора и погиб от удара током

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Организована доследственная проверка по факту гибели подростка, прыгавшего с крыши трансформатора в Инжавинском районе Тамбовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Компания подростков прыгала в снег с крыш гаражей, находящихся вблизи кирпичного здания закрытой трансформаторной подстанции. Затем один их них залез на надстройку указанного здания и, подойдя ближе минимального допустимого расстояния до токоведущих частей, был смертельно травмирован электрическим током", - рассказали в пресс-службе.

Следователи провели опрос свидетелей и представителей энергоснабжающей компании.