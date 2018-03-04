Подросток замерз насмерть в подмосковном лесу после распития алкоголя

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток умер от переохлаждения после употребления алкоголя в лесу в Подмосковье, ещё одна девушка госпитализирована, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Сегодня ночью в Мытищинском районе, в деревне Нагорная у леса была обнаружена шестнадцатилетняя девушка, в состоянии алкогольного опьянения и с переохлаждением, она была доставлена в реанимацию",- сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая рассказала, что вместе с друзьями ночью в лесном массиве на поляне употребляла спиртное.

"Позднее было установлено, что один из компании, мальчик пятнадцати лет, насмерть замёрз в лесу на той же поляне",- добавил источник, сообщив, что на месте происшествия обнаружено и изъято более десяти бутылок из-под спиртного.

Представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий подтвердила данную информацию. Начата доследственная проверка.