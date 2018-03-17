Паромная переправа в Крыму возобновила работу после простоя

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе восстановлено после нескольких часов простоя из-за сильного ветра, пока переправа осуществляется по фактической погоде, сообщила компания-оператор "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена, осуществляется по фактической погоде", - говорится в пресс-релизе.

Переправа закрылась около 12:00 по московскому времени.

По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.

Паромная переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.