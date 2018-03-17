Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за шторма

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Движение паромов между Крымом и Краснодарским краем приостановлено в субботу днем из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", - говорится в сообщении компании.

По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.

Паромная переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.