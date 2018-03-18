Магадан и Сахалин с Курилами подключились к голосованию на выборах президента РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следом за северными регионами Дальнего Востока к голосованию на выборах президента РФ подключились избиратели еще двух дальневосточных территорий.

В Сахалинской области начали работу все 320 избирательных участков, сообщили в облизбиркоме. В Южно-Сахалинске из 89 участков один (в детском саду "Золотой Ключик") - открылся на час раньше для того, чтобы граждане, работающие в день голосования, по дороге на работу смогли реализовать свои избирательные права. В Углегорске один участок открылся на два часа раньше, чтобы могли проголосовать работники местного углеразреза.

Голосование также пройдет на 166 судах, которые находятся в настоящее время в плавании (рыболовецкие, грузовые суда и паромы).

Избирательные участки созданы также в больницах, аэропорту, следственном изоляторе Южно-Сахалинска.

Заявления о голосовании по месту пребывания подали около 17 тыс. жителей региона. На 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 369 тыс. 978 избирателей. Досрочно проголосовали почти 7,4 тыс. человек.

С утра вблизи избирательных участков островного региона развернута продажа продукции местных производителей: от булочек, молока, до свинины и морских деликатесов. Торговля идет по ценам на 15-25% дешевле, чем в магазинах.

Кроме того, на Сахалин прибыл "десант" российских звезд театра и кино. Более 30 актеров (Ольга Кабо, Ольга Будина, Анна Большова, Наталья Варлей, Артем Михалков, Борис Галкин и другие) разъехались по 14 районам острова, где они проведут творческие встречи.

Возле участковых избирательных комиссий пройдут выступления творческих коллективов, спортивные состязания и конкурсы.

В Магаданской области 87 стационарных избирательных участка готовы встретить первых избирателей, сообщили в областном избиркоме. Голосование также будет проходить на 18 судах, которые находятся на промысле в Охотском море.

Всего подготовлено более 107 тыс. бюллетеней для 105 тыс. 468 избирателей, зарегистрированных на 1 января 2018 года. Около 2,8 тыс. избирателей сделали свой выбор досрочно. Это работники маяков, метеостанций, рудников, оленеводы. Заявления о голосовании по месту пребывания подали почти 5,2 тыс. человек, в том числе более 300 человек проголосуют за пределами региона.

На участках жители Магаданской области смогут измерить уровень артериального давления и сахара в крови в рамках акции "Здоровье колымчан".

В Магадане в воскресенье стартует первый гастрономический фестиваль. Свою продукцию представят 25 местных производителей. Удивлять магаданцев на фестивале, помимо традиционных, будут и оригинальными блюдами - круассанами с креветкой, канапе с семгой, тарталетками с красной икрой. Главной площадкой гастрономического события станет библиотека имени А.С.Пушкина. Жителей региона, пришедших на выборы, также ожидают анимационные программы, концертные выступления, дегустации местной продукции, различные мастер-классы, призы за участие в конкурсах.