Грудинин отказался считать прошедшие выборы честными

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в текущий период.

"Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90 процентов (обработанных бюллетеней - ИФ). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными", - сказал Павел Грудинин в воскресенье журналистам на брифинге.

Он считает, что прошедшие выборы "самые грязные выборы на постсоветском пространстве в это время".

"К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно и мы имеем такие примеры в Московской области", - добавил Грудинин.

"Ясно только одно, что мы несмотря на всю эту грязь которая лилась, прошли эти выборы достойно", - сказал политик.