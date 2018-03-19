Что случилось этой ночью: понедельник, 19 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЦИК обработал 99% протоколов на выборах президента России. Лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 76,65% голосов. Это самый высокий результат Путина за историю его участия в президентских выборах. Вслед за Путиным идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,82%), затем — Владимир Жириновский (5,68%), Ксения Собчак (1,66%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,75%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).

- Ночью, во время подсчета голосов, Владимир Путин посетил митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, на Манежной площади в Москве. Здесь он поблагодарил своих сторонников за достигнутый результат, который он расценил как проявление доверия граждан. После этого Путин сделал ряд заявлений для прессы: отказался отвечать на действия Украины во время выборов, назвал "смешным" вопрос о перспективах выдвижения в 2030 году, отверг предположения о конституционных реформах и пообещал начать думать о новом составе кабинета министров. Путин также прокомментировал ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля: Москва готова участвовать в расследовании отравления Скрипаля, но не видит заинтересованности Лондона, считает президент.

- Остальные кандидаты по-разному истрактовали свои результаты на выборах. Павел Грудинин и поддерживающая его КПРФ пожаловались на нарушения во время голосования. Владимир Жириновский посетовал на неравные условия для кандидатов и заявил об искусственно спровоцированных скандалах вместо дебатов. Ксения Собчак предложила рассмотреть в рамках выборов "некие праймериз" среди либеральных кандидатов, в которых она показала лучший результат. Григорий Явлинский назвал миллион полученных голосов "немалым" результатом и предрек "плохие времена" для России. Максим Сурайкин отказался признавать данные ЦИК по выборам: он признал победу Путина, но обвинил официальную статистику в расходжениях с подсчетами "Коммунистов России". Сергей Бабурин раньше всех выразил уверенность в победе Путина и заявил, что "Россия делает русский выбор".