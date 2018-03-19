Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за шторма в Татарском проливе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Паромная переправа, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась в воскресенье утром из-за шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве.

"18 мая с заходом грузопассажирского парома "Сахалина-8" в порт Ванино Хабаровского края в 07:30 по хабаровскому времени переправа закрылась из-за ухудшения погоды и шторма в Татарском проливе. В том районе ветер до 25 м\с, высота волн в море - 6-6,5 метров. Улучшение погоды прогнозируется вечером в понедельник", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, работу переправы планируется возобновить в ночь на вторник.

В порту Ванино отправления парома в Холмск ожидают 25 человек, их всех заберет "Сахалин-8". В порту Холмска 17 пассажиров приобрели билеты на вторник.

"Большого скопления автомобилей и железнодорожных вагонов в порту Ванино нет", - отметил собеседник.