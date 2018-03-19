Результаты голосования на избирательном участке в Люберцах аннулированы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Территориальный избирком (ТИК) аннулировал итоги выборов на избирательном участке №1480 в Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, сообщили в понедельник в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Решение принято по Люберцам, ТИК аннулировал итоги. Итоги загружены в систему ГАС "Выборы", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что ТИК примет решение по вопросу признания выборов на участке №1480 в Люберцах несостоявшимися 19 марта при подведении итогов голосования.

На участке №1480 в Люберцах в районе 9 часов утра производился вброс бюллетеней, в результате стационарная урна была опечатана, а бюллетени в ней признаны недействительными. Председатель избирательной комиссии №1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии. При этом голосование на данном участке не прерывалось.

После закрытия избирательных участков участковая избирательная комиссия признала выборы на участке №1480 несостоявшимися и обратилась с заявлением в территориальный избирком.