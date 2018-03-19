Глава ЦИК поблагодарила лидеров некоторых западных государств за высокую явку на выборах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международная обстановка положительно сказалась на явке на президентских выборах, считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту тем, что содействовали консолидации и объединению нашего народа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ, говоря о факторах, повлиявших на явку.

"Они должны знать свойства нашего народа: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", - подчеркнула она.

Ранее в ходе заседания Памфилова сообщила, что на выборах проголосовало 73,4 млн человек (67,47%).

В воскресенье пресс-секретарь штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что Великобритания поспособствовала высокой явке на выборах президента. "Сейчас цифра явки оказывается выше, чем мы ожидали, процентов на 8-10. За это надо сказать спасибо Великобритании, потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет", - сказал Кондрашов журналистам.

"В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Потому что всякий раз, когда Россия огульно и без доказательств в чем-либо обвиняется, все, что делает русский народ - это объединяется около центра силы. Центр силы - это, безусловно, сегодня Путин. Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой сами не мечтали", - отметил он.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.