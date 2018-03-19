Умер летчик-испытатель Георгий Мосолов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Скончался советский летчик-испытатель реактивных самолетов Георгий Мосолов, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе корпорации "МИГ".

"18 марта 2018 года на 92-ом году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов", - заявили в пресс-службе.

Коллектив корпорации выразил соболезнования родным и близким легендарного летчика.

"От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате", - сказал гендиректор РСК "МИГ" Илья Тарасенко, слова которого приводят в пресс-службе.

Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, в том числе, на первых опытных образцах сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций. В качестве летчика-испытателя проводил летные испытания истребителей МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и их модификаций. За время работы им было освоено более 50 типов самолетов.

Он был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Мосолов родился 3 мая 1926 года в городе Уфа Башкирской АССР. В 1953 году окончил школу летчиков-испытателей при ЛИИ МАП. В корпорацию "МИГ" пришел в июне 1953 года.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 20 сентября 1967 года за многолетнюю работу в области испытаний и исследований новой авиационной техники ему было присвоено звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР".