Генерал Дрыманов назвал вероятным создание "единой службы следствия" на базе СКР

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов заявил, что в России может быть создана "единая служба следствия" на базе СКР.

"Последняя информация в СМИ о создании единой службы следствия - я могу сказать, не со всей долей уверенности, что это очень вероятно - что так и будет", - заявил журналистам Дрыманов в понедельник.

Отвечая на вопрос, идет ли работа по изменению законодательства для создания указанной службы, Дрыманов ответил: "Безусловно".

В ответ на другой вопрос о том, будет ли формироваться такая служба на базе СКР через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД, он отметил, что это "логично".

Создание "единой службы следствия", по его словам, может занять около года.

Дрыманов подчеркнул, что в настоящее время Следственный комитет - "единственный следственный орган, который подчиняется напрямую президенту".

На вопросы журналистов глава московского ГСУ ответил в Мосгорсуде, где он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в коррупции.

В конце 2017 года в СМИ появилась информация о том, что МВД России подготовило ряд предложений по реструктуризации следственных органов страны, которые включают, в том числе, ликвидацию СКР и передачу его полномочий МВД РФ и Генпрокуратуре. Официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла эти сообщения. Она отметила, что министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий СКР другим ведомствам, "и тем более - о его ликвидации".

"Реструктуризация следственных органов МВД России в настоящее время не планируется", - добавила Волк.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко в декабре также опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящейся в 2018 году реформе СКР. "В медиапространстве не первый раз появляется подобного рода информация, которая не соответствует действительности. Все это вбросы, не более!" - отмечала она.