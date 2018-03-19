Что произошло за день: понедельник, 19 марта

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Итоги президентских выборов, неприкосновенные усы Грудинина и непомерный госдолг США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента, получив 76,6% голосов. За него проголосовали 56 млн 200 тыс. россиян. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Второе место на выборах занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте - Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом - Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

- Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком не зафиксировал серьезных жалоб на нарушения во время голосования. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала, что выборы проходили организованно и упорядоченно, отметив, что оставались ограничения основных свобод - свободы слова и выражения воли.

- Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин нашел способ уклониться от выполнения условий проигранного им пари с видеоблогером Юрием Дудем. Он согласился, как и обещал, сбрить усы, но только при условии, что Дудь на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

- Члены Палаты общин парламента Великобритании призвали обязать иностранных граждан, связанных с политикой (politically exposed persons, влиятельные политические лица), раскрыть принадлежащее им недвижимое имущество на территории страны и объяснить происхождение средств на его покупку. Эти призывы направлены главным образом на граждан РФ и вызваны инцидентом с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

- Руководитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов заявил, что в России может быть создана "единая служба следствия" на базе СКР. Как ожидается, новый орган будет создан через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД.

- Суд снял арест со всех активов "Системы", арестованных в рамках процесса "Роснефть" против АФК.

- Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн. Как свидетельствуют официальные данные правительства, на 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд.

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