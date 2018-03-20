"Прямая линия" с президентом РФ состоится после его инаугурации

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вновь избранный президент РФ Владимир Путин планирует провести очередную "Прямую линию" с гражданами после официального вступления в должность, сообщила во вторник газета "Известия " со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной "Прямой линии" Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал "Известиям", что она состоится после церемонии инаугурации президента", - говорится в публикации.

"Прямая линия" - сложившийся формат общения Путина с населением, представителями общественности и экспертами. Мероприятие проводилось и в 2008-2011 годах, когда Путин занимал должность председателя правительства РФ - в этот период оно называлось "Разговор с Владимиром Путиным".

В статье также отмечается, что точная дата инаугурации президента РФ пока неизвестна. По закону она должна состояться не ранее, чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом.