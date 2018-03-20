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Водитель "Хаммера" в Петербурге при осмотре выстрелил в полицейских и скрылся

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают водителя "Хаммера" в Петербурге, который стрелял в остановивших его инспекторов ГИБДД. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области во вторник.

Инцидент произошел около 2:00 в ночь на вторник на Коломяжском проспекте.

"Проводившие профилактическую операцию сотрудники ДПС на посту остановили автомобиль марки "Хаммер" и потребовали у водителя предъявить документы. После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник.

Ранений полицейские не получили и организовали преследование.

"С двумя пробитыми шинами водитель автомобиля "Хаммер", у которого колеса автоматически подкачиваются, смог скрыться. Позже автомобиль был обнаружен брошенным без водителя. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", - добавили в полиции.

Теги: Петербург
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