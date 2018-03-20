В России

ВС РФ обязал возмещать стоимость зимних шин и сигнализации при возврате бракованного автомобиля

Есть обновление от 12:52

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил жалобу Андрея Савельева, который требовал от ЗАО "Автотор-менеджмент" возместить расходы на дополнительное оборудование, установленное на бракованный автомобиль, возвращенный в итоге этому автопроизводителю. Кассационное определение опубликовано в картотеке дел ВС РФ во вторник.

Суды первой и апелляционной инстанции не признали за Савельевым право на компенсацию 54 тыс. 890 рублей, потраченных на дополнительное оборудование - сигнализацию, зимние шины и пр. "Суд не может согласиться с позицией о применении [в этом вопросе] норм закона о защите прав потребителей, [так как] ответчик не является ни производителем, ни продавцом, ни исполнителем по отношению к приобретению и установке дополнительного оборудования", - говорится в решении Орджоникидзевского райсуда Перми. Первая инстанция все же постановила выплатить Савельеву эту сумму, но лишь потому, что производитель принял бракованный автомобиль - Opel Antara - вместе с допоборудованием, что повлекло неосновательное обогащение.

Гражданская коллегия ВС РФ сочла такой подход неверным. По ее мнению, нет оснований для того, чтобы при отказе от некачественного автомобиля дополнительное оборудование оставалось в собственности потребителя. "Иное обусловило бы необходимость повторного приобретения автомобиля (как правило, аналогичной модели)", - констатировали в кассационном определении судьи ВС РФ. Они сослались на п.2 ст.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ, которая устанавливает, что граждане и юридические лица осуществляют свои гражданские права в своем интересе, а ограничены они могут быть только на основании федерального закона.

Поэтому, заключила гражданская коллегия, в случае возврата бракованной машины потребитель несет убытки в виде затрат на приобретение и установку дополнительного оборудования, так как "дальнейшая возможность эксплуатации данного оборудование утрачена". Поэтому производитель должен компенсировать расходы, а если он не делает этого добровольно, то рискует уплатой неустойки, пеней и штрафов.

Дело возвращено на новое рассмотрение в Пермский краевой суд. При этом ВС РФ дал апелляционной инстанции предписание не допускать немотивированного снижения неустойки, как это было сделано при первом рассмотрении дела.

Тогда Савельев требовал в общей сложности 2,3 млн рублей неустойки. Эта сумма включала 1,38 млн рублей из расчета 1% за каждый день промедления с возвратом денег за бракованную машину, что установлено по закону, и 921 тыс. рублей за отказ добровольно компенсировать затраты на допоборудование. Но суды первой и апелляционной инстанций присудили ему только 100 тыс. рублей, так как сочли, что неустойка в 1,38 млн рублей "является несоразмерной по отношению к последствиям нарушенного обязательства, превышает стоимость автомобиля" - 940 тыс. рублей.

Это ошибка, констатировал ВС РФ. Его коллегия напомнила, что размер неустойки может быть снижен судом на основании ст.333 ГК, допускающей судейское усмотрение в этом вопросе, только при своевременной подаче соответствующего заявления со стороны ответчика. Он обязан предоставить суду доказательства, подтверждающие несоразмерность неустойки, а суд - указать мотивы, по которым он пришел к выводу об удовлетворении такого заявления.

ЗАО "Автотор-менеджмент" - одна из компаний группы "Автотор". Она основана в 1994 году, начала производство автомобилей в Калининграде в 1997 году. В настоящее время расположенный здесь завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, Tata Daewoo, FAW. Автомобили Opel производились в 2011-2015 годах, пока американский автопроизводитель General Motors (GM) не вывел эту марку с российского рынка. В настоящее время Opel принадлежит французской PSA Group.

Теги: ВС РФ
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