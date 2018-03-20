В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на автодорогах до 110 км/час

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля с 90 км/ч до 100-110 км/ч.

"Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость - это важно", - приводит во вторник пресс-служба комитета слова Москвичева.

Помимо этого депутат призвал обратить внимание и на инфраструктуру, которая помогала бы автомобилистам комфортнее чувствовать себя на дорогах. "Если бизнес средний и малый сегодня хочет вдоль дорог ставить свои стоянки, кемпинги и базы отдыха, то давайте сделаем согласование именно этих разгонных полос и все остальное проще, как в МФЦ, чтобы годами мы не ходили согласовывать. Это нужно пользователям", - пояснил он.

В связи с этим, по мнению главы комитета, Министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше средств на проект Безопасные и качественные дороги (БКД), "чтобы на дорогах наших было освещение, пешеходные дорожки, переходы и все остальное".

Об этом Москвичев заявил 20 марта в ходе научно-практической конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы", сообщили в пресс-службе.

В мероприятии также принимали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, помощник президента РФ Игорь Левитин, первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников и другие.