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В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа

Песков не исключил, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравления

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от его коллеги из США Дональда Трампа.

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что "президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами".

При этом Песков не смог конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны. "Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИДа", - сказал пресс-секретарь.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Ранее Путина поздравили с переизбранием канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ряд других лидеров.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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