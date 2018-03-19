Эрдоган поздравил Путина с победой на президентских выборах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

По его информации, также в ходе разговора лидеры обсудили предстоящую трехстороннюю встречу по Сирии, которая пройдет в Стамбуле в апреле.

Стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.

Кто еще поздравил Путина

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в модернизации в политике, экономике и ряде других сфер.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. "Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.