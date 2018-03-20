Прокурор потребовал 9 лет колонии для главы карельского "Мемориала" за изготовление детского порно

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Представитель гособвинения потребовал девять лет колонии строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.

В Петрозаводском городском суде во вторник состоялось заседание по данному делу, которое проходило в закрытом режиме, передал корреспондент "Интерфакса".

"Этот год в суде мы просидели напрасно. Не были услышаны доводы защиты, не были услышаны доводы специалистов, не были услышаны выводы последних двух экспертиз. Поэтому прокурор огласила практически обвинительное заключение, что все, что предъявлено Дмитриеву - правильно, законно и обоснованно. И попросила девять лет лишения свободы строгого режима", - сказал адвокат Виктор Ануфриев журналистам после заседания.

По версии следствия, 62-летний глава карельского "Мемориала" Дмитриев с 2008 года по 2015 год для изготовления порнографии неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Ему предъявлены обвинения по ст. 242.2 (фотосъемка лица, не достигшего 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов), ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия) и ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Дмитриев не признает вину. Психолого-психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитриева началось в закрытом режиме 1 июня 2017 года.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-е - 1940-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.