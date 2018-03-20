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Сбитые внедорожником "Газели" задавили рабочего на Ставрополье

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Внедорожник столкнулся с двумя припаркованными на обочине "Газелями", есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в краевом управлении ГИБДД во вторник.

"В 15:30 на федеральной автодороге "Кавказ" водитель внедорожника "Лэнд Крузер" зацепил колесами обочину, где были припаркованы две "Газели". От удара "Газели" проехали вперед и сбили трех рабочих", - сказала представитель УГИБДД.

Собеседник агентства отметила, что в один из рабочих скончался на месте ДТП, двое направлены в больницу. "Одного из раненых сразу же направили в реанимацию, он в тяжелом состоянии", - уточнили в управлении.

Теги: Ставропольский край
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