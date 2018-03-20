Брата Навального снова посадили в ШИЗО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Брат оппозиционера Алексея Навального Олег, осужденный по "делу "Ив-Роше" и отбывающий наказание в колонии в Орловской области, вновь водворен в штрафной изолятор, сообщает Навальный.

"Олега снова в ШИЗО посадили. Водворен в штрафной изолятор за то, что сидел за столом после сигнала отбой", - написал Навальный в своем telegram-канале.

Ранее во вторник адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила "Интерфаксу", что оппозиционер просит Верховный суд возобновить производство по "делу Ив Роше" и освободить из колонии своего брата в связи с вступлением в силу решения ЕСПЧ, которое, по его мнению, дает возможность это сделать.

"Алексей и Олег подали в Верховный суд ходатайства (о возобновлении производства по делу - ИФ), которые содержат, в том числе, и такое требование. Естественно, если человек признан невиновным, он не может находиться под стражей и должен быть немедленно освобожден от отбывания наказания", - сказала Михайлова во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, 5 марта решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу братьев Навальных вступило в законную силу.

"На основании этого решения Верховный суд должен отменить приговор и апелляционное определение, вынесенные по так называемому делу "Ив Роше", поскольку Европейский суд признал при рассмотрении дела и нарушение права на справедливое судебное разбирательство, и право не быть осужденным за то, что не является уголовным преступлением, то есть за предпринимательскую деятельность", - пояснила адвокат.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В августе 2017 года Орловский районный суд отказал Навальному в смягчении наказания. Там сообщили, что он, отбывая наказание, характеризовался как злостный нарушитель порядка в колонии: имел 13 действующих взысканий, наложенных в том числе за хранение запрещенных предметов, отказ от работы, неповиновение представителям администрации исправительного учреждения. Четыре раза осужденный наказывался пребыванием в штрафном изоляторе.

В октябре прошлого года ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Навальных и присудил им компенсацию в более чем 80 тыс. евро. В частности, суд посчитал, что решения российских судов были произвольными и явно необоснованными.

Как заявила ранее "Интерфаксу" Михайлова, защита братьев Навальных намерена "просить в Верховном суде РФ не пересмотра дела, а именно его прекращения".