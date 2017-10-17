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ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"

По данным Минюста РФ, суд не увидел в уголовном деле политической подоплеки, но обнаружил в нем процессуальные нарушения

ЕСПЧ присудил братьям Навальным более 80 тыс. евро компенсации по делу "Ив Роше"
Оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег Навальный
Фото: Reuters

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал несправедливым судебное разбирательство в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега, осужденных по делу о хищении средств компании "Ив Роше", и обязал Россию выплатить им компенсацию в более чем 80 тысяч евро.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 тыс. евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тыс. евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорится в опубликованном решении ЕСПЧ.

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Как заявили во вторник в пресс-службе министерства юстиции РФ, ЕСПЧ не нашел политических мотивов в действиях российских правоохранительных органов в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных. Там отметили, что в своем постановлении Страсбургский суд "подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели".

"При этом явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования. ЕСПЧ отказал заявителям в коммуникации российским властям этой необоснованной претензии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Минюста РФ заявили, что Россия не согласна с ЕСПЧ, обнаружившим нарушения в ходе привлечения Навальных к уголовной ответственности по делу "Ив Роше". "Нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства", - говорится в сообщении Минюста.

Ведомство отмечает, что "в настоящее время постановление ЕСПЧ по делу "Навальные против России" не вступило в силу". "Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок", - заявили в министерстве.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам колонии общего режима.

Теги: ЕСПЧ, Алексей Навальный, Олег Навальный, Минюст РФ
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