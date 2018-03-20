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Один человек погиб при взрыве бытового газа в Мурманске

Есть обновление от 18:41

По предварительным данным, на третьем этаже были заблокированы пять человек, троих спасли

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Известно об одном погибшем. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, другой источник в экстренных службах сообщил, что "на месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей".

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Мурманска Юрий Осадчук сообщил "Интерфаксу", что эпицентр взрыва находился на кухне квартиры на пятом этаже, а погибший мужчина проживал на третьем этаже.

По данным одного из источников, в результате взрыва пять человек оказались заблокированы на третьем этаже жилого дома. Источник оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что спасатели извлекли из-под завалов троих пострадавших. "Деблокировано три человека. Под завалами остаются еще двое", - сказал он. Разблокированные люди живы, им оказывается медицинская помощь.

Позднее глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, один человек стал жертвой взрыва, пострадавших двое, под завалами находятся люди.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент проводится эвакуация всех жильцов пятиэтажки из всех трех подъездов дома. В МЧС сообщили, что в готовность приведен борт МЧС России Северо-Западного регионального центра для доставки мобильного диагностического комплекса Стрела-П для проведения обследования здания. "К ликвидации последствий взрыва привлекаются более 390 человек и свыше 90 единиц техники",- отметили в пресс-службе.

ЧП произошло на улице Свердлова, дом 6/1.

В аварийной службе "Мурманоблгаза" агентству сообщили, что дом отключен от газоснабжения. "Дом отключен от газоснабжения, сейчас на месте работают аварийные бригады", - сообщили в службе.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова, ведомство начало проверку по данному факту.

Теги: Мурманск
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