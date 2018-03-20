Источник сообщил о нападении на полицейского в Грозном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции получил ранение в Грозном, напавший на него мужчина ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, в Старопромысловском районе Грозного, возле отдела полиции, неизвестный мужчина открыл огонь и ранил сотрудника", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападавший был ликвидирован ответным огнем. "Личность нападавшего пока не установлена", - добавил источник.

Позднее в МВД по Чеченской республике "Интерфаксу" подтвердили информацию о ранении сотрудника полиции. По данным пресс-службы, 20 марта около 20:00 неизвестный выстрелами из неустановленного оружия ранил помощника дежурного отделения полиции № 4 УМВД России по Грозному, нападавший был убит.