Источник сообщил о покушении в Туапсе на местного депутата Артура Подольского

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту покушения на депутата районного совета Туапсе Артура Подольского, сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах региона во вторник.

"Накануне утром в Туапсе совершено вооруженное нападение на депутата местного райсовета Подольского. Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Источник уточнил, что по факту покушения на убийство, совершенному общеопасным способом, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов следственными органами возбуждено уголовное дело.

"В декабре прошлого года в Анапе, неизвестный также пытался убить брата Артура Подольского - Тимура", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2017 года в Анапе было совершено покушение на 30-летнего предпринимателя Тимура Подольского, его пытались застрелить в местной гостинице, но серьезно ранили.

По информации источников, братья Тимур и Артур Подольские - сыновья криминального авторитета Вальтера Арутюняна, застреленного киллером в 2013 году на кладбище поселка Варваровка под Анапой.