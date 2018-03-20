Экономика

В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов

Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в России

В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группа парламентариев во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект "О цифровых финансовых активах". Он размещен во вторник в базе данных нижней палаты.

"Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов", - говорится в пояснительной записке.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт.

Согласно законопроекту криптовалюта и токен являются имуществом. Определены ключевые различия между ними. "При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации", - поясняется в сопроводительных материалах.

Теги: Госдума
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