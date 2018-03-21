Пациентку после инъекции формалина в ульяновской больнице перевезли на лечение в Москву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Борт санавиации доставил в Москву пациентку ульяновской больницы, которой медики по ошибке ввели формалин вместо физраствора.

"После консилиума ульяновских медиков с федеральными экспертами было принято решение о необходимости транспортировки женщины в Москву. Сейчас ей оказывают помощь врачи медицинского биофизического центра имени Бурназяна", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области в среду.

По данным собеседника агентства, пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что женщине ошибочно ввели токсин в самом начале операции по удалению кисты.

Кроме того, он сообщил, что пациентку перевозили в Москву в состоянии медикаментозного сна. "Накануне ряд СМИ сообщил, что пациентка впала в кому, но это недостоверная информация. Женщина во время транспортировки находилась в состоянии медикаментозного сна, который был использован по показаниям медиков. В больнице в Москве она уже открывала глаза. В настоящее время наблюдается слабоположительная динамика", - добавил представитель Минздрава.

Ранее сообщалось, что следственные органы проводят проверку по факту врачебной ошибки в Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России Егорова.

По данным следствия, 15 марта один из медицинских работников стационара ошибочно ввел 28-летней пациентке формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья. Она была госпитализирована в реанимацию Ульяновской областной клинической больницы, где ей оказали медпомощь, в том числе с помощью аппарата "искусственная почка".

По информации министерства здравоохранения региона, токсичное вещество было введено в брюшную полость пациентки вместо физраствора. Обстоятельства врачебной ошибки выясняет специально созданная комиссия.