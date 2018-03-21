Профильный комитет Госдумы отказался приравнять пятилетнее сожительство к браку

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о легализации гражданских браков.

Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс, направленные на приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку. В соответствии с законопроектом под фактическими брачными отношениями предлагается понимать "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство", а в качестве признаков фактических брачных отношений указываются "ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей".

"Необходимо сразу отметить, что указанные признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время, и не вести общее хозяйство", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается установить, что имущество, нажитое лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, в период их совместного проживания является их совместной собственностью (если договором не установлено иное).

Крашенинников отметил, что с точки зрения положений Семейного кодекса брак - это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный при соблюдении определенных условий в органах ЗАГС и порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности.

"Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины и достижение ими брачного возраста. Таким образом, брак можно определить как обдуманное и свободное действие мужчины и женщины, направленное на возникновение соответствующих правовых последствий, включая совместный режим имущества супругов и возможность наследования друг за другом. Приравнивание фактически брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан", - сказал он.

Кроме того, по его словам, предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты - неясно, кто и с какого момента установит факт наличия брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы или лица), а этот момент очень важен, поскольку именно с него в соответствии с законопроектом имущество сожителей будет являться совместной собственностью.

Действующее законодательство содержит в себе достаточное регулирование зарегистрированного брака и его правовых последствий с учетом различных жизненных ситуаций и обстоятельств, считает Крашенинников. "У каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять. И если лицо по каким-то причинам не хочет брать на себя ответственность и обязательства правового характера, вступая в законный брак, и избегает этого шага, то нет необходимости закреплять на законодательном уровне дополнительные виды отношений. В современных условиях важнее повышать ценность брака и традиционных семейных отношений, а не создавать лазейки для узаконивания сожительства", - сказал глава думского комитета.