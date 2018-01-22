Комитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к браку

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Законопроект, предлагающий приравнять к официальному браку союз проживающих совместно в течение пяти лет, противоречит концепции государственной семейной политики, заявила первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

"Традиционные семейные ценности, они провозглашены этой концепцией, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации", - сказала парламентарий.

​"Два года, пять лет - если люди друг другу не доверяют, продолжают проверять свои отношения, не знаю, какие для этого у них есть основания, наверное, это их выбор, но брачные отношения надо оформлять и нести ответственность за свою семью, заботиться и уважать друг друга и своих детей и родителей, это уже и есть многопоколенная семья, тем более у нас брак заключается на добровольной основе", - добавила первый замглавы комитета.

"Мое личное отношение такое же, считаю, что это неправильно", - сказала Окунева, отметив, что выражает свое мнение не только как депутат Госдумы, но и как координатор проекта "Единая Россия" "Крепкая семья".

В понедельник 22 января в Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения". Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Антон Беляков, должен подпадать "незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство".

"Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", говорится в проекте закона.

Ранее Госдума облегчила регистрацию брака в интернете, закон вступит в силу в 2020 году.