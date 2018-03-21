Матвиенко предложила россиянам судиться с Украиной из-за недопуска к местам голосования

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает россиянам, проживающим на Украине, пожаловаться в ЕСПЧ на нарушение их избирательных прав киевскими властями в день выборов президента РФ.

"Граждане действительно могут в суды обратиться, и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же (ЕСПЧ - ИФ) выступают всегда за строгое соблюдение прав человека. Вот посмотрим, какая будет реакция", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду при обсуждении недопуска россиян к местам голосования на Украине 18 марта.

Кроме того, она предложила дать поручение комитету Совета Федерации по международным делам создать "белую книгу" нарушений на Украине "международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил".

"Мириться с этим нельзя. Мы будем пытаться достучаться до всех структур, которые созданы в международном сообществе именно для того, чтобы не допускать подобных фактов нарушений международного права", - сказала спикер.

16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта, в день выборов президента России, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования. Доступ в учреждения получили исключительно лица с дипломатическим статусом.