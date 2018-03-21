Клиентов самарского АК банка попросили записываться для получения денег по вкладам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Клиенты АктивКапитал банка (АК банк, Самара) столкнулись с проблемами при получении денег по вкладам.

"Сейчас денег в кассе нет. Нужно будет подойти (в офис банка - ИФ) и записаться в очередь", - сообщили "Интерфаксу" в колл-центре банка в среду.

Сотрудник колл-центра уточнил, что деньги можно будет снять, "как средства в кассе появятся".

"Банк испытывает сложности с проведением платежей. Руководством банка предприняты необходимые действия по возобновлению осуществления операций по счетам клиентов. В ближайшее время проблема будет устранена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что АК банк ввел временные ограничения на обслуживание физлиц в своих офисах. С 19 марта по 23 марта офисы банка обслуживают физических лиц с 9:00 по 15:00. "Сложившаяся в банке ситуация носит временный характер. В ближайшее время проблема будет устранена", - отмечалось в сообщении на сайте кредитной организации.

В колл-центре банка в среду сообщают, что временные ограничения на обслуживание физлиц связаны с технической проблемой, которая будет устранена 23 марта, в пятницу.

АК банк (до июня 2011 года Элкабанк) основан в 1994 году, имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону.

Председатель правления АК банка Григорий Оганесян работает в банковской сфере региона с середины 90-х годов.

АК банк по итогам 2017 года занял 115-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".