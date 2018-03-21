Закон о наказании за торговлю дикими животными в интернете прошел I чтение

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное приобретение или продажу через интернет особо ценных диких животных, в том числе краснокнижных.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в год в интернете публикуется около 30000 таких объявлений и общий объем рынка нелегальной торговли краснокнижными животными и их частями, так называемыми дериватами, сегодня экспертами оценивается в $19 млрд - это огромная сумма", - сказал председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в связи с рассмотрением этого проекта закона.

Он обратил внимание на то, что, серьезно ужесточается ответственность за незаконную охоту, в том числе, на редких животных, это преступление будет караться лишением свободы на срок до пяти лет. Вводится также новый состав преступления - "продажа и покупка краснокнижных животных или их частей (дериватов) через сеть интернет", - отметил депутат.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.