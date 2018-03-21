В Мурманске задержали еще одного участника январской акции сторонников Навального

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске продолжились задержания участников акции сторонников Алексея Навального 28 января, сообщил местный штаб оппозиционера в социальных сетях в среду.

"Сегодня в Мурманске задержали еще одного участника январского митинга в защиту прав избирателей. Дениса Чмыхало увезли в полицейский участок на улице Дзержинского с рабочего места", - говорится в сообщении.

По данным мурманского штаба Навального, задержанному вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП РФ), и в течение дня может состояться судебное заседание.

Акции сторонников Навального прошли в российских городах 28 января. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений, в 16 городах РФ были задержаны 266 человек, которых впоследствии отпустили из отделов полиции.

О задержаниях участников в СЗФО сообщалось из Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска. В пресс-службе УМВД России по Мурманской области информировали, что всего 28 января при попытке организации несанкционированного митинга были задержаны 24 человека. Позднее, 15 марта, в Мурманске полиция задержала еще десять участников январской акции. По решению Октябрьского районого суда, трое были отправлены на пять суток под арест, семерых суд оштрафовал на десять тысяч рублей каждого.