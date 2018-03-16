Мурманский суд арестовал троих участников январской акции сторонников Навального

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский районный суд завершил рассмотрение дел об административных правонарушениях задержанных участников несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 28 января.

"В настоящее время решением Октябрьского районного суда семерым гражданам назначено наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей, троим - пять суток ареста", - сообщает пресс-служба УМВД Заполярья в пятницу.

По информации полиции, некоторые граждане в установленное время не явились в отдел полиции для последующего доставления в суд, поэтому было вынесено решение об их задержании.

Всего в Мурманске 28 января при попытке организации несанкционированного митинга сотрудниками полиции были задержаны 24 человека.

Были возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), после чего все были отпущены.

Среди задержанных оказались шестеро несовершеннолетних. "Материалы по несовершеннолетним направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, рассмотрение по ним назначено на 27 марта", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в четверг суд вынес решение об аресте организатора несогласованной акции в Мурманске. Еще четырех участников митинга суд оштрафовал на десять тысяч рублей каждого.

В пятницу координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина сообщила в твиттере, что ее вызвали в региональное управление СКР для объяснений по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).