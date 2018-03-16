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Мурманский суд арестовал троих участников январской акции сторонников Навального

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский районный суд завершил рассмотрение дел об административных правонарушениях задержанных участников несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 28 января.

В РоссииОппозиционные активисты в СЗФО сообщили о задержаниях и арестах за участие в акции 28 январяЧитать подробнее

"В настоящее время решением Октябрьского районного суда семерым гражданам назначено наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей, троим - пять суток ареста", - сообщает пресс-служба УМВД Заполярья в пятницу.

По информации полиции, некоторые граждане в установленное время не явились в отдел полиции для последующего доставления в суд, поэтому было вынесено решение об их задержании.

Всего в Мурманске 28 января при попытке организации несанкционированного митинга сотрудниками полиции были задержаны 24 человека.

Были возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), после чего все были отпущены.

Среди задержанных оказались шестеро несовершеннолетних. "Материалы по несовершеннолетним направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, рассмотрение по ним назначено на 27 марта", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в четверг суд вынес решение об аресте организатора несогласованной акции в Мурманске. Еще четырех участников митинга суд оштрафовал на десять тысяч рублей каждого.

В пятницу координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина сообщила в твиттере, что ее вызвали в региональное управление СКР для объяснений по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Теги: Мурманск, Алексей Навальный
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