Обстрелявшая одноклассников ученица курганской школы взяла пневматику у отца

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Конфликт между учениками мог стать причиной стрельбы в школе N15 в Шадринске Курганской области, где в среду утром пострадали семеро детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

"Возможной причиной стрельбы мог стать конфликт между одноклассниками. В настоящее время мы проводим проверку", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что 13-летняя учащаяся 7-го класса школы N15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Девочка не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пистолет она взяла дома у отца.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в ситуации.